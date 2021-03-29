野村表示，該公司可能因與美國客戶的交易而遭受重大損失，向客戶索賠金額約為20億美元，其日股股價急劇下滑，最低曾跌15%至610日圓，現跌14.18%，報618日圓。

市場料相關交易與最近韓籍Bill Hwang旗下家族基金爆倉有關。Bill Hwang的基金以高槓桿出名，最近重倉中概股，由於持股股價暴跌，旗下家族投資基金Archegos收到其中一家投行的追加保證金通知，但由於無法提供保證金，以致幾家投行需要將Archegos所有持股強行平倉。

另有內媒指，ViacomCBS宣佈發行30億美元普通股和可轉債後股價大跌，這對重倉的Archegos造成嚴重打擊，最終Bill Hwang無力追加保證金，惟有清算自己全部的資產。Archegos官方網站現已關閉。

Bill Hwang出身老虎基金，於1996年至2000年擔任董事總經理，2001年成立老虎亞洲，因獲得中行（3988）及建行（939）配股消息進行沽空，被罰4,500萬元，4年內不得在香港買賣證券。

受內幕交易事件影響，老虎亞洲於2013年宣佈歸還所有外部資金，轉型為家族投資公司並改名為Archegos Capital。

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