彭博引述知情人士指，預計香港將於6月份，向公眾諮詢特殊目收購公司（SPAC）掛牌上市的規則框架，最快年底展開交易。

該知情人士透露，香港將為SPAC掛牌的發起人以及其收購目標，制定比美國更嚴格的規則。早前市場盛傳港交所（388）正研究SPAC，但有專家認為，引入SPAC機制與港交所收緊借殼上市的原意存在衝突，加上「中概股」回流絡繹不絕，港交所根本不缺生意。

這次消息指，監管當局正着手處理由SPAC引發的風險憂慮，以保持現行IPO和反向併購審查制度，假如出現監管問題，SPAC年底前出爐的時間表仍有可能改變。

香港財政司司長陳茂波今月初已要求港交所及監管機構，研究推動SPAC在香港上市，並提出一個適合香港市場的框架。SPAC熱潮席捲美國，香港不少富豪亦有參與，包括新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛通過組建SPAC，上周正式向美國納斯達克遞交上市申請，集資3億美元（約23.3億港元）。

港交所今日股價高開，最新升1.2%，報468.8元。

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