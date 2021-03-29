恒大汽車（708）遭官媒點名批評，指該企市值高達5,000億港元，成為港股中僅次於比亞迪（1211）的第二大車企，但尚未有一款量產車型在售，狠斥行業存在「虛火過旺」、「產品指標註水還甩鍋客戶」、「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題。恒大汽車不被國家祝福，拖累股價急挫7.6%，最新報58.2元，市值5,542億元。

新華社發表《這些毛病，得治！——聚焦新能源汽車行業發展隱憂》文章指，國家市場監管總局早前召回4萬多輛存在安全隱患的車輛，其中純電動新能源汽車佔超過33,000輛，反映行業熱炒背後潛藏不少問題，包括誇大續航力等汽車產品性能指標，甚至玩起「文字遊戲」，將常見技術包裝成「黑科技」。同時提醒資本市場對新能源車行業「泡沫操作」，監管部門應高度警惕。

文章特別點名恒大汽車「紙上造車」，批評其產能和市值的巨大反差，是新能源汽車行業在資本市場上存在估值虛高，直言核心技術是「吹」不出來，行業「虛火」並非真火，必須「擠泡沫、降虛火」。

根據恒大汽車的2020年全年業績，該企多達98.79%收入來自醫療美容及健康管理，只有1.21%收入來自新能源汽車。

報道又引述武漢理工大學汽車工程學院副教授楊勝兵表示，如果車企淪為「虛假宣傳」，不但會直接損害消費者權利，還會對產業鏈各環節產生負面影響。

車股個別發展，比亞迪最新報173.8元，跌1.8%；吉利汽車（175）報19.92元，跌2.5%；北京汽車（1958）報2.46元，升2.5%；廣汽（2238）報6.68元，升0.3%；五菱汽車（305）報1.68元，跌0.5%。

另外，彭博引述知情人士指，恒大（3333）旗下房車寶考慮最快今年第四季度在美國上市，目前房車寶估值約1300億元人民幣。恒大最新報15.54元，升4.8%。

中國恒大公佈，向投資者出售持有旗下房車寶80.8%權益的公司NEW GAINS GROUP，將以81.75億元出售6.51億股公司現有股份，同時以相同作價出售相同數量的公司新股，集資總額163.5億元。17個投資者包括United Strength Harmony、中信資本、鄭家純家族控制之Top Assemble等，計劃以共163.5億元投資目標公司，其中將以81.75億元購買6.51億股目標公司現有股份，以81.75億元認購6.51億股新發行股份，投資方預計合計持有房車寶10%股份。

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