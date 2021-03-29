唔少網友查詢，很多大型中概科網股自高位跌了四、五成，現價是否值得撈底或溝淡。

他們相信，如果純粹是韓國仔基金爆倉、公司基本因素不變的話，股價短時間內急瀉似是「枉跌」了，那麼就具有博反彈空間。

很多投資者入市，其中一個考慮因素是「跌得多」。如果跌得多＝抵買，股市就沒有輸家。市值逾百億以上在美國上市的中概股，迄今仍有28隻，以52周股價高位（大部份是今年初）計，至今跌幅介乎8%至74%，平均下跌35%。

高位跌35%，傳統上已算是股災級數，低撈牌面上似具值博率。不過，大家只是將視角放在今年身上，卻未有將去年至今的走勢計算在內。

去年3月下旬至今年2月，28隻大型中概股全線爆升，升幅最少是中通，最多是蔚來（NIO）的29倍及富途（FUTU）的21倍，平均升幅是接近4倍。去年3月夠擔入市，然後揸至今年初，賬面賺了四倍。

捫心自問，是甚麼原因令這麼多中概股爆升，超低債息?全球放水派錢?盈利增長大爆發?前兩者可以是催化劑，但最後一點盈利急增，超過一半（15隻）的大型中概股至今仍然蝕錢，沒有市盈率(PE)，其餘PE在近月急跌後，介乎22倍至1,700倍。

如果近月急跌五成叫「枉跌」的話，去年至今年初爆升四倍、甚至廿倍的，算是「枉升」嗎?新經濟股不是大晒，牛市時大家炒到興高采列，當一切回復正常（債息、經濟復蘇）時，估值亦要回歸合理，憧憬之餘，亦要有數可計。

殺估值是今年的主旋律，沒有盈利本錢的科網股，無論美股或中概股，今年應該要淆底。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略