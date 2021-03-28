上周末，受邀出席新城電台主辦的一個海外樓房展銷會，不是在網上舉辦，而是實實在在的在酒店舉辦實體展銷會，現場有代理商的銷售隊伍，的確是久違了。從去年1月20日習近平公告全球武漢出現不知名的疫情之後，已經很久沒有面對面對着投資者，上周末算是疫情發生後的第一次，也的確很高興，希望疫情繼續受控，大家可以飛到海外旅遊，很久沒有外出旅遊。

去年1月20日可以算是疫情對股市開始打擊的開始，當日恒指最高29175點，之後跌至最低21139點，然後反彈一度升至31183點，近一個多日回調，目前是28336點。

這段期間，新經濟股熱炒，股王騰訊（700）由去年1月20日的403元炒至775元，目前面對調整，現價620元，依然比去年1月20日高54%，這說明新經濟股的調整，並不是部份傳媒所誇張的說：新經濟股崩潰了。

去年，澳門賭業股受疫情打擊很重，銀娛（027）由去年1月20日的62.55元跌至最低36.55元，但是之後一度回升至80.3元，近日調整後，現價70.35元也高過去年疫前水平。

還有一隻很有趣的股，那是醫思健康（2138），這是一家以醫療美容為主業的股，客源以內地貴婦為主，疫情爆發，內地貴婦不能來香港，股價自然大跌，當時發生了一件趣事，那就是醫思健康向業主冠君產託（2778）發行480萬新股，每股作價4.25元以代租金，開創了以股代租的有趣例子。現在，醫思健康股價6.79元，不論是醫思健康或是冠君產託的股東都該高興。

從上述的例子來看，不論是新經濟股或是舊經濟股，都有樂觀的條件。

曾淵滄

財經評論員