金管局正研究日後買賣樓宇時款項不經律師樓，改為由銀行之間直接過數。金管局認為銀行可與個別律師行以自願形式協商試行，當中有銀行正評估就王律師行處理的按揭申請試行有關安排。

《信報》引述消息指，王潘律師行早前因丁屋地產發展項目而被廉署拘捕，有多家銀行暫停接受經該律師行處理的按揭個案，但有個別銀行希望與王潘律師行保持業務關係，金管局提及，若銀行參考及採用直接過數安排，當局不會反對，認為此做法可以加強對銀行及客戶的保障，亦可測試有關做法的效果。有銀行界人士認為，王潘律師行處理不少樓按交易，相信部分銀行願意合作試行直接過數安排，銀行與客戶毋須擔心再出現類似黃馮律師行事件。

香港律師會表示，由於尚未收到有關建議的詳情，現階段不宜作出任何評論或鼓勵會員與銀行作相關安排，強調不同步驟的法律程序都是以保障交易各方的權益為出發點，若有改變，亦須仔細研究改動會否削弱對交易各方權益的保障。

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