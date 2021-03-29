今日多隻煤炭股大升，當中中國神華（1088）升逾10%，現報16.02元。至於其他煤炭股包括兗州煤業（1171）、南戈壁（1878）及中煤能源（1898）等等，都升3.6%至近18%。由於中央企業炭資源合進入尾聲階段，刺激煤炭股股價上升，加上煤炭巨頭大手筆分紅，獲防守類資金追捧，而內地煤礦已大幅上調價格，最高價格飊至每噸650元人民幣，煤期貨主力合約漲停，報每噸731.8元人民幣。

中國神華去年純利雖然下跌14%至358.49億元人民幣，但集團所派末期息則增加逾四成至每股1.81元人民幣；兗州煤業去年純利亦按年跌32.71%，只有約63.18億元人民幣，但則派發末期股息0.6元人民幣及特別息0.4元人民幣，合共派息1元人民幣，按年增加72%。

內地天風證券認為，中長期煤炭供需結構穩定，高分紅政策令板塊防守力變強，宏觀的負面預期對估值的影響將慢慢消除，煤炭股的估值水平有望進一步增長，龍頭中國神華、兗州煤業可看高一線。

上周中國國資委對中央企業煤炭資產管理平平公司（國源公司）與中國國新簽了轉移協議，將國源公司的管理權正式交予中煤集團。國資委表示，目前中央企業煤炭去產能及資源整合基本完成。有證券商分析指出，煤炭的需求穩定，加上大陸的調控政策，預期煤炭行業將向類公共事業發展，市場對於煤炭企業悲觀的預期將會慢慢消除，所以該類企業的估值水平有望進一步增長。

兗州煤業升17.86%，現報9.7元；南戈壁現升3.62%，報1.43元；中煤能源升6.9%，報3.71元。

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