恒指今年2月18日見過31183點，收市報30593點，是今年高位，當時也是兩年半高位。利淡消息是否已經盡出？上周四恒指低見27,505點，係咪已經止跌回彈？彈力有幾強？下季應該點樣部署？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳首季止跌？古天后、唐牛同你部署第二季！

日期：3月30日（五）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

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