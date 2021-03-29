Visa信用卡今日公佈，將接受使用加密貨幣USD Coin，作為其結算交易方法，比特幣即急升逾2,000美元，至58,269美元。

USD Coin屬受監管的穩定幣，與美元直接掛勾，Visa表示已與加密幣平台Crypto.com展開試驗計劃，今年將與更多合作夥伴，提供以加密貨幣作支付選項。

此前，BNY Mellon、BlackRock、Mastercard、Tesla等大型機構已宣佈接受加密貨幣作為交易單位，令像比特幣等逐漸成為支付、理財及投資組合的一部份。

Visa加密貨幣負責人Cuy Sheffield指，看到世界各地消費者對持有和使用加密貨幣的需求，因此希望能夠為用戶帶來購物選用的渠道，而以往交易只能先把加密貨幣轉成現金，才能完成交易，日後將可打破這障礙，並透過以太坊區塊鏈技術，作為交易結算方案。

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