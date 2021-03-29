本港越來越多人談移民，不少人已經開始準備，包括出售於本港的資產，配置到其他地方，不少人早已談過各地置業的使費，不贅，筆者反而想談有關於遺產稅的問題，因為香港無，所以很容易忽略這個問題，而港人比較喜歡置業的外國地方，包括英國及日本均有遺產稅，

其中英國永久居民或非永久居民於身故後，都需要按所有英國境內資產淨值支付40%遺產稅，雖然向配偶轉移物業不需納有關稅項，其他人包括子女及慈善機構則有一定的免稅額及稅率扣減，但仍是需要交稅的。

至於日本，遺產稅的稅率由10%至55%不等，視乎遺產的規模，即使不是日本居住亦要徵收，即使不是遺產，是無償送贈亦都有贈與稅，稅率亦由10%至55%不等。

事實上，所有地方都一樣，要先清繳遺產稅後才可以繼承遺產，所以應該盡早考慮對應財務安排，其中買保險時考慮這個因素可能是其中一個方法，以免出現唔夠錢繼承這個尷尬情況。

散子

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