嗶哩嗶哩（9626）首掛，承接美股走低，今早低開790元，隨後一度低見753元，現跌幅收窄至2.85%，報785元，每手20股，不計手續費賬面要蝕460元。

股價首掛即潛水，內媒報道嗶哩嗶哩主席陳睿稱相信公司會證明價值，美股上市的時候亦是潛水，「但我那時候說過一句話，未來十年沒人會記得B站股價『破發』這件事。」

就近日美國證監會對宣佈執行《外國控股公司責任法》，中概股大幅波動，陳睿指過往認為美國資本市場是一個開放的市場，B站正關注和研究狀況；又謂B站經營思路是內容吸引用戶，社區留住用戶，然後用戶為內容消費。所以B站的收入勢必是多元化的。

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