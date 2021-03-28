【本報訊】一場世紀疫症令旅客絕迹，屹立香港近百年的半島酒店亦受重創，面臨二戰以來最嚴峻境況。母企大酒店（045）行政總裁郭敬文接受訪問時坦言，去年生意嚴重受挫，惟他依舊從容，皆因主席米高嘉道理（Sir Michael Kadoorie）對生意前景十分樂觀，「他看一間酒店，是看50年、100年後的變化，只有一件事不能妥協，就是必須保持高質素的半島品牌。」

半島於香港、上海、紐約、東京等地營運10間酒店，受疫情影響，去年有6間酒店須停業，香港半島房價減至3,000元有找，按年劈價約四成。郭敬文表示，「目前香港半島生意靠本地客維持，情況已較其餘海外酒店理想，不少香港人趁減價機會前來入住，年初政府放寬限聚措施後，生意改善不少，復活節預訂情況亦不錯。」

長遠復蘇需海外旅客

不過，Staycation只是短暫的救命符，難以與海外旅客的規模比擬，「半島的知名度高，相對其他五星級酒店，海外旅客的比例較高，而他們帶來的房租收入亦較本地客多，長遠要生意復蘇，須視乎國際出遊何時重啟。」

郭敬文表示，主席米高嘉道理將目光放得十分長遠，並向他稱：「你不能預料投資50年、100年內一切會順利，於半島近百年歷史裏，世界亦經歷過許多挑戰，關鍵是遇到逆境時，公司有否足夠能力去處理、有否強勁財務狀況去生存。」他又稱，主席對酒店前景感對樂觀，亦沒有因疫情改變發展部署。「要繼續找最好的地方，興建最高質素的酒店，不一定限制只投資亞洲，會着眼國際重要貿易及金融城市，例如北美洲、歐洲，甚至土耳其，亦會有半島的落腳點。」

為了維持酒店營運，半島無奈裁員，截至去年底止，員工年內減少約1,842名，相當於總員工數約四分之一。郭敬文表示，受影響的主要是美國員工，香港業務情況較佳，裁員數目僅佔少數，惟今年不會派花紅。他表示，集團財務情況穩健，亦有大股東嘉道理家族的支持，沒有出售資產的計劃，有信心可面對是次難關。