一話牛二股市即跌。的確，牛二是要調整的。事後孔明講翻轉頭，其實有迹可尋。一年前起的大升市有很多原因，但最主要的是美元跌──關於這點，敝欄早已寫過多次。踏入今年，1月6日美元已轉升，要是急升，股市早就跌了；但由於是慢升不易察覺，故一般人是見到本月上旬的急升才意識到美元今浪反彈將維持一段時間，或以月計。

雖然恒指、納指2月中已見頂，道指則遲至本月中後，但若月中前意識到美元升，理應獲利，還算是走得及的；當時恒指、納指都有點反彈，即使摸頂買入亦不輸很多。很多人說長債息升拖累股市，但心水清的會發現長息其實跟道指一齊升。及至上周中，長息跌穿上升軌後，應知大錢已重返美債，而大量資金退出來的，是道指而非納指。

原因簡單：科技板其實不大，絕大多數上市的企業都是舊經濟的。從長息急插水，可見股市真驚了。反轉來說，通脹壓力實在不大，reflation trade是大行煲出來的概念。聯儲局狂印銀紙無限量寬，是去年今日已知道的事，市場居然近一季才醒會起有通脹，然後長息飆足1厘？這顯然都是大行們推波助瀾搞出來的，並為美股推個上升尾浪。

去年雞犬皆升，無論股神、瘟神唱好都兌現的，故大行唱好事後看來很準。不過，股市不斷破頂後顯得貴了，三大指數的對數通道都破頂了，縱錢多跌不落也要轉橫行。上落市下，其實大食細、莊食閒的。

這些日子大行要搵食，自然見散戶買入他們沽出，反之亦然，反正盤是他們大，短線上落他們定，可謂贏硬。這樣，大行唱要小心了。

大行先唱買金，結果金跌了大半年。大行也唱新經濟轉舊經濟股，結果納指先跌，但道指未幾也跌。大行亦唱長息長升，結果一避險下長息回落。大行最後唱低位買油，結果油也倒跌。是否以後大行話啥都反轉做呢？當所有資產類別即股、債、滙、商品，都調整過並調整夠後，就不是了。屆時他們唱好，散戶見底沽時，他們掃你的貨了。

大行大隊人全天候在玩這遊戲，若有生意、工作者，無可能有時間精神這樣玩法。市場規律是數月橫行數月升，還等橫行夠後才行事。

羅家聰

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