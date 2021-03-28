【本報訊】上周多隻美國上市的中概股遭血洗，彭博報道高盛疑替客人空前拋售價值105億美元的美股，令市場猜疑神秘賣方的身份。IPO Edge引述知情人士指，事件與老虎基金（Tiger Fund）前掌舵人、韓籍的Bill Hwang有關，因他旗下家族投資基金的高槓桿投資被強行平倉，加劇相關股份跌勢。

彭博引述知情人士透露，高盛在上周五美股開市前拋售5,000萬股騰訊音樂、3,200萬股唯品會及1,000萬股百度，全屬中概股，價值66億美元；之後亦拋售ViacomCBS Inc.、Discovery Inc等股票，價值共39億美元。

IPO Edge的消息略有不同，指早段沽盤來自高盛的大宗交易，當中包括3,000萬股ViacomCBS；大摩於較早時間亦沽出超過1,500萬股Discovery。而沽盤是來自韓裔家族投資基金Archegos Capital，公司創辦人為老虎基金前掌舵人Bill Hwang。

無力增繳保證金 被投行斬倉

報道指，Bill Hwang的基金以高槓桿出名，現時重倉中概股，由於持股股價暴跌，旗下家族投資基金Archegos收到其中一家投行的追加保證金通知，但由於無法提供保證金，以致幾家投行需要將Archegos所有持股強行平倉。

另有內媒指，ViacomCBS宣佈發行30億美元普通股和可轉債後股價大跌，這對重倉的Archegos造成嚴重打擊，最終Bill Hwang無力追加保證金，惟有清算自己全部的資產。Archegos官方網站現已關閉，但LinkedIn仍有開放，介紹一欄寫上公司位於紐約，專門投資美國、中國和韓國的股票，有多個韓籍高層。

Wealthspire Advisors的高級副總裁Oliver Pursche指，拋售令人擔心是清算一隻還是多隻基金，「他們是否完成拋售？還是星期一及二將會繼續，市場將承受到另一波衝擊？」並指另一波大宗交易，可能會迫使基金經理重新評估他們對某些股票的承諾。

出身老虎基金 曾遭證監罰錢

翻查資料，Bill出身老虎基金，於1996年至2000年擔任董事總經理，2001年成立老虎亞洲，因獲得中行（3988）及建行（939）配股消息進行沽空，被罰4,500萬元，4年內不得在香港買賣證券。

受內幕交易事件影響，老虎亞洲於2013年宣佈歸還所有外部資金，轉型為家族投資公司並改名為Archegos Capital。

內媒投中網指，Bill在短短8年時間將資產規模擴大到150億美元，過程中使用了大量槓桿工具。今年初以5倍的槓桿運作其50億美元的淨資產進行投資，在今年3月時已賺了兩倍回報，但他沒有選擇平倉落袋，選擇繼續以高槓桿投資。