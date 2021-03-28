在市場放售近一年的本地三大消費信貸公司之一安信信貸，傳聞洽談接近尾聲，但消息指「埋門」發展峰迴路轉，因價格考慮，終極買家未必是之前市傳大熱的新鴻基公司（086），可能由目前安信其中一家非美資股東，買斷其餘兩名股東所持安信股權作結，但最終發展仍待公告為準。

安信現有股東包括央企中國旅遊集團旗下中旅金控、澳洲金融機構Pepper及美資私募基金York Capital，其中York Capital已屆贖回期，故不會續持安信。

新鴻基公司上周五收報4元，升6.67%，創2年9個月新高。對於是否仍與安信洽談及能否達成協議，新鴻基公司發言人回覆本報表示，不就市場傳聞置評，但若有需要會在適當時間通知市場。該公司司庫及企業發展部主管李雋，早前就收購安信傳聞指，集團持續審視不同機會，若有任何結果會向投資者及市場公佈。

今年初，市傳新鴻基公司擬出價約5億美元（約39億港元）收購安信；據悉安信資產總值達60、70億元。由泰國卜蜂集團謝國民家族創立的安信，渣打於2014年售予中旅金控牽頭財團，市傳作價逾6億美元。

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