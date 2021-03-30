全城買樓氣氛持續強勁，交投拾級回升。市民「報復式」搶樓下，全港十大藍籌屋苑3月份錄得最少391宗成交，較2月份的299宗急升3成，創8年新高。資料顯示，十大屋苑對上成交量超過400宗，為2013年1月錄得約500宗，即政府於2013年2月實施雙倍印花稅（DSD）前的一個月。

綜合各地產代理數據，3月份成交量最旺的藍籌屋苑仍是天水圍嘉湖山莊，錄得58宗，按月上升28%﹔其次的將軍澳新都城在買家追落後帶動，成交量多達57宗，勁升一倍。另一指標上車屋苑沙田第一城則成交45宗，相比2月份的26宗，勁升73%。觀塘麗港城及荔枝角美孚新邨，升幅亦接近5成，分別錄得32及40宗成交。

康怡複式賣平2成

中原地產楊文傑表示，買家入市意欲強烈，鰂魚涌康怡花園交投續旺，3月份錄得22宗成交，與上月相若。市場消息指，康怡有遺產貨大減價平賣，為F座高層16室複式戶，實用面積994方呎，享海景，去年9月放盤，原本叫價2,150萬元，累減430萬元後，終以1,720萬元沽出，呎價17,304元，屬筍價成交。據滙豐網上估價，單位估值2,148萬元，現賣平近兩成。單位早於1995年以690萬元，至今26年升值近1.5倍。

美聯物業黃少明表示，新都城本月成交多達57宗，追平對上2012年10月的紀錄，創近9年新高。他稱，屋苑3期4座低層H室，實用面積631方呎，3房連主人套房，獲換樓客以930萬元承接，呎價逾1.4萬元。

最少6個屋苑價量齊升，升幅最勁為鴨脷洲海怡半島，樓價按月升4%，最新平均呎價17,220元﹔東涌映灣園亦升近4%，最新平均呎價3.9%。而麗港城、美孚新邨、沙田第一城及嘉湖山莊，升幅介乎0.5%至2.6%不等。

大手客3,230萬沽Mount Parker Residence

美聯物業吳肇基表示，鰂魚涌Mount Parker Residence錄今年首宗成交，為中層D室，實用面積1,231方呎，屬於3房間隔，以3,230萬元易手，呎價26,239元。據土地註冊處資料，原業主為翁秀英（YUNG SAO IENG ALICE），於2014年8月斥約1.15億元大手買入屋苑3個單位。而今次賣出單位的買入價約2,907萬元，是次轉售賬面獲利323萬元，升值約11%。

有「買家墳場」之稱的大埔比華利山別墅，市場再錄蝕讓。消息指，萊茵道單號洋房，實用面積2,072方呎，業主原本叫價2,600萬元，剛減至2,580元成交，呎價12,452元。原業主2010年以2,873.1萬元買入，持貨11年賬面蝕讓293.1萬元，貶值一成。

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