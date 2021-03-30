網傳包鋼集團一名男子因工作壓力大跳入高溫鋼水中自殺的短片，包鋼回應指該名員工疑與「證券虧損大，無法還債」有關。

在短片中可見，一名男子獨自於通紅的熔爐口徘徊，探頭張望大約10秒後，一躍而下，隨後鋼水中冒出一團黑煙。事發日期是3月24日，而包頭市應急管理處獲悉，確有此事，至於事發時間、地點、死者身分及死因，他表示「不清楚」，公安部門亦已經介入調查。

消息於網絡傳開後，不少網民都表示心痛：「這該有多大的勇氣！」「是壓力大，還是別的原因？」「這社會已經成了全民焦慮的病態社會了！」「這心裡是有多苦，多大的壓力！」「煉鋼爐溫度高達好幾千度」。

包鋼集團於昨天發表聲明，把自殺事件歸咎於員工負債過多而無法償還。聲明提及到，該名員工於3月24日夜班當值時失踪，從閉路電視見到，該名員工於當天晚上接近11時，於熔爐擋火門處先將安全帽及手套放下後，隨即便跳入熔爐。經過公安機關初步調查後，認為事件屬於自殺，而集團應急管理部門亦認為不屬於企業生產安全事故。

聲明亦表示，自殺的員工「性格內向，至今未婚，長期通過証券公司賺買期貨和股票，僅3月24日當日交易就虧損6萬多元。」包鋼集團懷疑「其自殺與虧損數額較大，負債過多，無法償還有關。」

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

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