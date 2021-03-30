業績

●萬洲國際（288）去年收入升6.2%至255.9億元，經調整純利8.28億美元（下同），按年跌43.5%，經調整每股盈利6.6仙，派末期息每股12.5港仙。

期內肉製品銷量跌2.1%至327.6萬公噸，經營利潤跌4.8%至15億元；豬肉銷量跌6.6%至394.6萬公噸，經營利潤大跌40.2%至3.4億元，主要因美國業務因疫情錄得經營虧損3,300萬美元所致。

公司指，期內中國平均生豬價格每公斤33.91元，按年升60.3%，主要受非洲豬瘟持續影響所致，同時疫情導致屠宰量下降，惟豬肉的外部銷量受惠進口業務的增長。

●世茂集團（813）去年收入增21.4%至1,353.5億元人民幣（下同）；純利增15.9%至126.28億元；每股基本盈利361.5分，派末期息每股90港仙。期內簽約額升15.5%至3,003億元，簽約面積增16.8%至1,712.6萬平方米，截至去年底，公司稱已達成「三道紅線」指標要求。

●禹洲集團（1628）去年收入跌55.2%至104.12億元人民幣（下同）；純利急跌96.8%至1.17億元；每股盈利0.09分，派末期息21.5港仙，全年派33.5仙。期內合約銷售創新高，升39.4%至1,049億元，淨負債比率為85.8%，現金短債比為1.83倍。

●經營永安百貨的永安國際（289）去年轉蝕4.56億元，2019年同期賺7.66億元；基本盈利按年減21.6%至4.39億元，每股基本盈利150.2仙，擬派末期息每股72仙，全年派83仙。

期內收入跌13.4%至11.88億元，其中百貨業務收入跌19.5%至7.08億元，永安表示，疫情下受極少客流及疲弱顧客消費的嚴重影響，僅有家庭用品取得銷售額增長，而受惠於政府保助的3,210萬元，使百貨業務經營溢利錄250萬元。

●美聯集團（1200）去由虧轉盈賺1.32億，2019年同期虧損6,892萬元；期內收入升2%至49.81億元；每股盈利18.36仙，不派末期息。期內集團聘用7,176名全職僱員，按年增6.7%，並領取政府補助2.1億元。

●映客互娛（3700）去年純利增2.53倍至1.94億元人民幣（下同），每股盈利0.1元，不派息。期內收入大增51.4%至49.5億元，其中創新產品收益快速增長，佔總收益41.8%；每月平均活躍用戶增22%至3,647萬人。

股權變動

●英國太古集團公司（John Swire & Sons Limited）上周四於場內增持太古A﹙019﹚45.15萬股份，每股平均價54.2724元，涉資2,450.4萬元，John Swire & Sons Limited持股佔比由45.97%增至46.02%。

其他

●新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下C資本領投投智能晶片企業壁仞科技，近日宣佈完成B輪融資，該公司累計融資金額逾47億人民幣，其餘領投方包括中國平安（2318）及碧桂園（2007）旗下碧桂園創投。

壁仞科技於2019年成立，已引入啟明創投、源碼資本、國盛集團國改基金、嘉實資本、招商局資本等投資者。鄭志剛表示，集團長期關注數字化轉型所帶來的協同效應，用底層技術創新促進生態圈的發展，在國產智能晶片高速發展的大趨勢下，期望壁仞科技所推動的算力革命賦能產業，能重塑消費者體驗。

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