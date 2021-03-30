中國科網巨擘阿里巴巴集團前主席馬雲，在2015年斥資15億元天價購入山頂白加道22號，大宅在2019年8月動工重建，擬建成1座4層高住宅，總樓面面積達12,680方呎。當時馬雲聘保華建業任承建商，保華再外判永強建築進行分包工程，大宅已接近完工階段。不過，今年2月，爆出承建商拖欠工程費用的醜聞，工人更一度在大宅前抗議。至近日，分判商永強建築就拖欠工程費用正式入稟控告保華建業，追討達3,788萬元欠款。

馬雲去年10月在公開場合發表「中國金融基本上沒有系統」言論之後可謂頭頭碰着黑，11月初螞蟻集團上市觸礁，遭監管機構圍攻，馬雲本人神隱多個月未有公開露面。今年2月，馬雲在香港山頂白加道22號的過萬呎大宅，亦傳出拖欠工資的醜聞，分判商永強建築正式入稟追討3,788萬元欠款。

根據案情細節，保華建業在2018年4月獲委任為白加道22號的承建商，以興建一層4層高住宅。保華建業就大宅的部份工程請永強建築任分包建築商，並簽下分包合同，合同中提及，是次大宅涉及的總工程金額達1.09億元。

在2020年6月時，原告永強提交臨時付款申請，以追討保華達1,516萬元的工程欠款。而保華及後提供雙方的分包合同，指出欠款只有370萬元，並已向永強支持有關金額。永強方面反駁，由於項目三度延期，導致原告的各項損失，現正式向法庭入稟，向保華索償3,788萬元。

翻查資料，山頂白加道22號的獨立屋前身為比利時領事官邸，2002年由電訊盈科前副主席袁天凡與妻子、前恒生銀行副董事長兼行政總裁李慧敏以1.6億元購入，並以離岸公司Alatini Group Limited名義持有，有指其後以「賣殼」方式售予馬雲，洽購價逾15億元，貴絕全港。

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