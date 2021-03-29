美歐等先進經濟體準備由貨幣政策刺激轉型到財政政策刺激經濟，換句話，即是由金融刺激手段轉移到刺激實體需求。以大搞基建為首的提振手段，將衍生周邊各種需求增加。於是就出現幾個問題，這股需求浪潮要留在國內，還是流到國外？比例多少？流去邊到？如果想大部份留在國內，國際貿易上壓縮價差的方法就會出現，只是不會重複特朗普明刀明槍的打貿易戰；流到國外部份，流到哪一國之上，自然亦是考慮。

新疆棉問題，相信美歐判斷中共未必會大力反擊，否則將回到特朗普埋下撤出中國供應鏈局面，急住表態的藝人都係未瞓醒。各種關於中國的問題，拜登本人不斷出言安撫，示弱，但華府的實際行動，並無如市場預期的令兩國關係修好。留意近期兩件事。

中共外交的另一系人馬楊潔篪，過去都以客氣姿態展現人前，輿論多評為負責唱白臉及負責實質的談判。但日前美中會談，楊潔篪一改風格戰狼上身。在美國聯同歐盟推出新制裁措施後，李克強同美歐企業代表會面；新疆棉問題發酵後，李克強往江蘇視察時，訪問為Nike、adidas提供原材料的巴斯夫化工廠。好人角色是否轉由李克強擔任？如是，意味提升了一個層次，要由總理去做。

東昇西降 對峙升級

另一邊廂，日前美國及日本的2+2會議，特意提及台海問題。岸信夫指，若台海發生軍事衝突，有必要研究當美軍支援台灣時，自衞隊能提供何種協助。此番言論帶出兩個重要訊息，其一，日本過去絕少主動提台海問題；其二，岸信夫係邊個？岸信夫係現任防衞大臣。過去就算觸及此問題，亦不會出自防衞大臣。要由防衞大臣親口講，係明確地提升一個層次，已經係警告。

據報道，習近平早前在黨內會議上，提出往後世界局勢是「東昇西降」。去年美國大選的問題全世界看在眼裏，因此中共無論是對外宣傳，還是對內辯證，認為西方民主制度無法在大爭之世再處於領導地位。現下情況就係，東昇話由今日開始個場我要有份睇。西降話個場唔會畀你睇，不過冇問題，慢慢傾，然後暗中加強防備。於是表面上不如過去兩年風雲際會，相互警戒之心則有增無減，令對峙默默地上升一個層次。然而正如美國不少智庫所言，這種暗中對峙可能會令中共產生誤判，判斷藉此天下失序四年之際，今日不取，更待何時。

Mr. Tregunter