太陽城

「洗米華」周焯華旗下太陽城（1383）公佈截至去年底年度業績，期內收入減67.4%至1.99元人民幣，惟虧轉盈賺7.86億元人民幣，不派息。

公司解釋，虧轉盈因期內衍生金融工具公允值變動收益約13.59億元人民幣、可換股債券公允值變動收益約2.13億元人民幣，；收購凱升控股之議價收購收益淨額約2億元人民幣；不過投資物業公允值變動虧損約4.15億元人民幣；融資成本約3.45億元人民幣；應佔一間合營公司虧損約2.46億元人民幣。

藍月亮

內地洗衣液龍頭藍月亮（6993）去年收入69.96億元，按年微跌0.75%，純利為13.09億元，按年升21.3%，派末期股息6.9港仙。期內毛利率為64.5%，按年升0.3個百分點。首席財務官潘國樑於業績會上表示，去年第四季原材料棕櫚油的價格上漲，預期今年價格會呈上升趨勢，公司將透過增加高毛利產品、優化生產流程及加強中高端產品，穩定今年的毛行率水平。

衣物清潔類產品收入錄近一成跌幅，潘國樑解釋，去年上半年疫情間民眾減少戶外活動所致，同時消費者衛生意識大增，導致個人護理及家居清潔產品銷售提升，下半年整體銷售反彈5.4%。今年隨着內地疫情減退，衣物清潔類銷售已回升，今年首季表現符合預期，未來會透過優化渠道及產品種類，進一步擴大市場份額。

主席兼首席技術官潘東補充，疫情為公司帶來機遇，今年首季已推出新產品，如自動洗手機及免洗噴霧，將持續擴大清潔品市場。她稱現時網上銷售佔比為53%，未來會維持50至55%的水平，以服務不同客戶群，又稱無意進軍海外市場。派息方面，公司將維持以淨利潤的三成用作分派。

藍月亮中午跌5.4%，報11.92元。

金貓銀貓

金貓銀貓（1815）公佈截至去年底年度業績，期內收入減72.2%至3.47億元人民幣，虧損淨額較2019的510萬元人民幣擴大至3,560萬元人民幣，不派息。

金貓銀貓稱，疫情導致整體經濟下滑，整體消費意欲受到遏抑而變得低靡且保守。疫情期間，主要消費品類集中於食品生鮮、日用品及防護用品，而作為生活非必需品的黃金珠寶消費則受疫情的影響較大，較往年呈現斷崖式下跌。疫情防控使得零售業務、門店銷售、市場發展、供應鏈等主要經營活動相應停滯或延後，同時在中美貿易爭端升溫的大環境影響下，市場對珠寶飾品需求大幅下跌導致集團透過線上銷售渠道及線下零售及體驗網絡的銷售量均下降。公司需關閉62家門店，並重新選擇新拓展分店新開39家。原建立在湖州旅遊景區計劃開發的白銀小鎮也鑒於疫情而終止收購土地使用權。

中軟國際

中軟國際（354）公佈截至去年底年度業績，期內收入增17.1%至141.01億元人民幣，純利增26.5%至9.54億元人民幣，末期息派2.9港仙。

中國銀河

中國銀河（6881）公佈截至去年底年度業績，年度利潤增39.27%至73.12億元人民幣，擬每10股派息2.2元人民幣。

歌禮

歌禮（1672）公佈截至去年底年度業績，期內虧蝕增118%至2.09億元人民幣，不派息。

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