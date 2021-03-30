金管局發佈《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，零售銀行去年整體稅前經營溢利下跌29.4%，去年下半年淨息差跌至1.01%，淨利息收入減少並超出非利息收入的輕微增長，導致盈利下降；貸款質素轉差的速度放緩，所有認可機構的總特定分類貸款比率去年底增至0.9%。

報告指，全球低利率環境很可能會持續，並繼續不利銀行的淨息差表現，銀行業的盈利前景仍將充滿挑戰；基於圍繞疫苗的分配及功效仍存在相當大的不確定因素，經濟復蘇的走勢仍然極不明朗，上述風險因素在近期內將繼續影響銀行業的貸款質素及盈利。

當局又指，報告期內港元兌美元貼近強方兌換保證水平，主要受到股票相關需求帶動；本港存款總額增加，沒有跡象顯示有大量資金流出本港銀行體系。

家庭債債比率增至90.2%

提到本港住宅物業市場，報告指去年住宅成交量約為60,000個單位，與前年相若，隨本地第四波疫情於今年初稍為緩和，樓市成交繼1月短暫下滑後於2月有所回升。

置業負擔能力進一步趨緊，主要反映家庭收入減少，去年第4季的樓價與收入比率攀升至19.3，比起1997年的峰值高4.7。雖然新造按揭平均貸款利率回落，但還款能力亦隨家庭收入減少而減弱。此外，住宅租金收益率維持在低位，於2021年1月為2%至2.4%。

家庭負債佔本地生產總值的比率由去年上半年的85.2%進一步上升至下半年的90.2%，原因是家庭負債增加（貢獻3.3個百分點）及名義本地生產總值減少，料有關比率於短期內維持在高位。截至今年1月，新造按揭貸款的供款與入息比率維持約37%的低水平；同期的新造按揭成數為58%。

該局認為，失業率高企及家庭收入 減少將遏抑房屋需求；另一方面，預料長期超低利率會為資產價格提供支持，長遠而言住宅市場的前景將取決於房屋供求缺口。

報告又提到，中期而言，金融市場與實體經濟脫節、債務高企及疫情對經濟造成的長久創傷將是決策當局未來面臨的挑戰。

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