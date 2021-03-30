傳統娛樂事業，以音樂界為例，用賣碟作為主要收入的商業模式早已經在互聯網時代下難以持續。在日本，超級創作人秋元康就以「可以見面的偶像」為概念創造了以AKB48為首的48家族。AKB48以可以跟偶像握手等的機會，吸引fans買入產品，為音樂作品附加了大量的新價值，曾經數年成為賣碟的冠軍。然而經過一些時間後fans也漸漸對這種做法生膩，娛樂事業若果沒有持續的創新要留住fans並不容易。

區塊鏈時代自然有區塊鏈時代的做法。NFT記錄是寫在區塊鏈，多媒體檔案儲存在同樣是不可篡改的IPFS上。如果說鑽石是永恆的象徵，那麼NFT就是這個象徵的數碼版本，也可以說是一種電子版的浪漫。過去就有很多人嘗試在情人節時把山盟海誓都寫在區塊鏈上，那些情話孰真孰假雖然無人知曉，但不失為一個表達情意的方法。使用新的技術傳播作品信息，不單間接令創作人和支持者都導入加密貨幣世界，學習多一門技能，如果加密貨幣因量化寬鬆等政策持續牛市，甚至能藉着參與這個歷史性的範式轉移而獲利。

剛過去的星期日晚上，音樂人陳奐仁也參與了NFT行列，創作了《nobody gets me》—一段7秒長的影片。這個NFT只有一件，在opensea平台以拍賣形式發售，拍賣為期一週，成功購入的fans還可以獨占非常吸引的unlockable content：原創歌曲《Nobody gets me》 的24bit/192khz WAV 音頻和與陳奐仁 zoom 對話1小時！電子檔案本身不怎麼特別，但zoom對話就比以往的產品就很有吸引力了。NFT表面上是數碼產品，實際上並不單如此，能賣的還可以是作品命名權、與創作人見面的機會、協助決定下個作品的路向、下個巡迴演唱會的目的地等。只要創作人有創意，支持者必定會願意傾囊支持。

最近我陸陸續續收到演藝界、藝術界的朋友聯絡，大多對NFT非常有興趣，似乎這一次NFT浪潮將會變得波瀾壯闊呢。

鏈金術師

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰https://www.facebook.com/liszechung.it

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