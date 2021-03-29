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【本報訊】新股熱潮減退後，港元需求回落，港滙一直處於低水，昨日更創下一年新低，兌每美元更跌至7.7722。在美元持續走強、美國國債息率飆升下，港滙走勢並不樂觀，一旦支撐着港元的港美息差回落，港滙更將面臨進一步下挫。而港滙回落、資金流出本港，亦是港股近期低位浮沉的原因之一。

新股市場自農曆新年後降溫，多隻新股上市首日破發，加上內地未有再放鬆銀根，內地資金班師回朝，令港元需求縮減，港滙持續走弱。

港滙昨日一度跌0.04%至7.7722，為一年新低，截至昨晚8時，港元兌美元回升至7.7741。

分析料短期仍難見7.8

港滙自2月中的高位7.7521一直回落，3月中百度（9888）招股期間，港滙才短暫回升約100點子，隨後再度下跌，累跌220點子。在資金流走之時，亦將恒指由接近31000點的高位，反覆推落至28000點水平。

華僑永亨經濟師李若凡認為，銀行體系結餘一直處於高位，反映港元供應充裕；另一邊廂，近期資本市場波動，北水由以往淨流入變成不時淨流出，新股市場暢旺情況不再，百度及嗶哩嗶哩（9626）相繼破發，影響其後IPO的貸款需求，在目前經濟環境下，貸款需求本已不多，如今連IPO貸款需求亦減弱，均利淡港元。

李若凡續指，若美元持續走強，港滙確實有下行風險，但難在短期內見7.8水平，「過去一般港元大跌均是出現大量套息交易所致，惟現行港美息差不足以套戥」，故她認為港元大跌可能不大。

市場估儲局縮表 有利美元

目前香港銀行同業拆息（Hibor）的1個月、3個月息率分別為0.12911、0.22696厘，倫敦同業拆息（Libor）的1個月、3個月息率分別為0.10725、0.199厘。另外，美國10年期的國債孳息率一度升至1.75厘。

另一方面，美國通過救市方案、失業人數回落至一年低位，在美國經濟開始復蘇時，助美元近日創下四個月高位。東亞高級外滙市場策略師葉澤恆表示，美國經濟動力較歐洲強，加上市場憧憬聯儲局縮表時間明朗化，對美元構成支持，若突破92.8至93水平，或有機會向95進發。他續認為，港滙受限於強美元而有序下跌。

金管局總裁余偉文早前派定心丸，對傳媒指最近有數隻大型IPO在香港籌集港幣資金後，需要兌回資金往內地發展，故令港滙轉弱，強調人大修改選舉制度無令資金流走。他又稱，隨着往後再有IPO活動，相信資金會再次回來。