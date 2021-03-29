北京汽車（1958）去年少賺近6成，股息少派逾5成，上周股價大跌15%，昨單日回升1%；交出如此成績，看來「抵跌」。但細加分析，卻是超級「抵買」；跌價買貨，賺得更多。

預測PE 2.7倍 PB 0.29倍

1) 2020年，北汽營收1,770億元人幣（下同），跌0.9%；純利20.29億元，大跌59%。盈利大跌原因：政府補貼6.32億元，大降17.3億元；金融資產股利為零，大減10.24億元；外滙損失5.31億元，上年只損失0.35億元；應佔聯營公司投資損失20.15億元，上年只損失3.13億元。不計政府補貼、金融資產股利、外滙損失等項目，去年核心業務應屬不錯。往績PE 8.3倍。

2) 2021年，去年應佔聯營公司投資（去年底143億元）損失料告一段落或者大降，僅此項變化可能已令北汽盈利回增7成以上，加上外滙損失估計減少、核心汽車業務改善等，北汽預測盈利可望回復至2019年的60億元水平，預測PE僅 2.7倍！

3) 2020年每股派息（只派末期）8分，跌53%，2021年預測回升至2019年的17分，股息率高達8.1厘。

4) 北汽PE與股息率吸引之外，預測PB低至0.29倍、每股淨現金高達4.28港元（股價的1.8倍），都是大賣點。

5) 北汽2014年尾上市，IPO價8.9元，近日創歷史新低，潛水73%。

★北汽現價2.43元，目標價重溫︰5.3元，潛在升幅118%，折合2021年PE仍僅6倍、PB 0.64倍。

過去6年，北汽平均PE 10.7倍、PB 0.74倍。華泰睇4.8元，野村睇3.78元。

同場加映：維達國際（3331）昨升2.5%，今年以來大升25%。業內龍頭恒安國際（1044）昨升0.4%，今年以來跌5%，具追落後條件。

維達往績PE 17倍，2021年預測15.8倍。恒安去年盈利增長18％，往績PE 11.4倍，預測10.4倍，較6年平均18倍折讓逾四成，亦較維達折讓三成半。現價距52周低位50.75元高出不多，公司已有行動，上周二至周五連續四日回購共250萬股，動用1.293億元，均價51.72元。

維達現價52.5元，目標價67元，潛在升幅28％。麥格里睇85.2元，大摩睇83元。

何車