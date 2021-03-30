大型家族投資公司Archegos資本管理爆煲，市場憂慮斬倉事件令投行損失慘重，資本市場業務比重較大嘅高盛及大摩股價下跌，不過道指最終仍錄得98點升幅，再創收市新高，但標指及納指則分別跌3點及79點。Archegos斬倉事件引起市場不安，會否有更多投行牽涉其中目前仍屬未知數，缸邊友要打醒十二分精神，呢期更加要好好控制注碼，停止槓桿操作，免成為基金爆煲事件嘅炮灰。

中科企股價急挫，連基金大戶亦被逼斬頭，短期利淡相關板塊，呢個時候都係睇返啲內需股穩陣。華潤啤酒（00291）已公布業績，截至去年12月底為止全年業績，受到疫情影響，營業額314.48億元人民幣（下同），按年跌5.2%。是次業績超出公司盈利指引，市場普遍對其業績感到滿意。

華潤啤酒管理層表示，今年以嚟內地疫情防控不錯，僅個別地區錄得確診個案，今年首兩個月餐飲及夜場嘅啤酒消費已重返2019年水平，整體啤酒消費亦逐步回復。集團預期今年啤酒市場消費會有較好改善，預期今年夏季旺季銷售能有較好增長。

「內地十四五」規劃提倡加大內需及內循環，估計行業未來五年充滿結構提升及盈利增加等機會，集團會繼續高檔化策略，將更多產品及品牌推向市場，並探索把握青少年和互聯網消費需求，及低酒精等市場機遇。集團較早前推出新產品，為首款碳酸飲料「小啤汽」，該產品都有啤酒成份，屬於果啤類飲料，係針對年青人市場推出，以豐富啤酒消費場景，認為並非是與市場上的飲品類產品競爭。目前集團在河南鄭州工廠生產「小啤汽」產品，會相繼在西北、東北及華北一帶推出。而相關市場龐大，集團會力爭喺果啤市場嘅領先位置。大行維持其買入評級，現水平可收集作中線投資。考慮潤啤股價從高位累計回調達20%，風險回報吸引，60元水平吸納，目標價70元，跌穿55元止蝕，大行平均目標價75元。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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