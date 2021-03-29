【本報訊】重建項目素來可為區內物業增值，有投資者則趁工商物業價格未見反彈之際，搶先入市「插旗」。其中，旺角洗衣街前水務署大樓正進行重建，俊文珠寶或有關人士最新斥7,680萬元，購入毗鄰大廈地舖。

據土地註冊處資料，位於前水務署大樓斜對面的旺角亞皆老街建興大廈地下C及C1號舖，面積約700方呎，上月以7,680萬元易手，呎價約10.97萬元。登記買家為Rich Joyful Limited，公司董事包括陳俊文等人，料為俊文珠寶創辦人，過往他曾購入多個商舖及豪宅物業。原業主為有「香港鞋王」之稱的資深商舖投資者鄺海鑾等人，其於2007年11月以6,470萬元購入上址，持貨逾13年，賬面獲利1,210萬元或約19%。

蔡志忠6,800萬沽灣仔舖

另外，市場消息指，由資深投資者蔡志忠持有的灣仔天樂里6至18號地下D和E相連舖，面積約1,700方呎，最新以6,800萬元沽出，呎價為4萬元。據了解，舖位目前由食肆以月租18萬元承租，租金回報約3.2厘。

資料顯示，蔡志忠於2015年1月以6,200萬元購入上述舖位，持貨六年，賬面獲利600萬元或約9.6%。