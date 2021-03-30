受疫情封關影響，旅客絕迹，以遊客生意作主導的區份舖價持續回落。其中上水有「水貨街」之稱的新康街，最新有舖位業主以6,000萬元、低市值兩成沽舖，但仍大賺164倍離場。

市場消息指，上水新康街47A號舖，地舖連閣樓總面積達2,000方呎，新近以6,000萬元易手，低市值約兩成；呎價約3萬元。據悉，舖位早年由萬寧以月租20萬元承租，惟商戶早前提早棄租，舖位則以交吉成交。

據土地註冊原業主於1977年僅以36.3萬元購入上址，持貨44年，賬面勁賺5,963.7萬元，物業期內升值164倍。

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