【本報訊】城巴及新巴股東漢思能源（554）去年盈轉虧，蝕4,009.5萬元；撇除前年已終止經營的收益，則錄得持續經營業務虧損收窄70%；2019年同期純利11.1億元。每股基本虧損1.07仙，不派末期息。該股昨收跌1.5%至0.335元。

受累疫情 客流量減少

漢思解釋，城巴及新巴受疫情帶來的封關及隔離措施影響，客流量減少，處於虧損狀態，但公共服務事業現金流穩定。漢思預計，隨着今年下半年全球普遍接種疫苗，將有效控制疫情，封關及隔離措施將逐漸取消，「巴士客流量將很快恢復，故從長遠來看，對巴士公司的投資將為集團帶來長期穩定收入」。

資料顯示，截至去年6月底止全年，兩巴去年錄虧損；其中城巴兩項專營權均盈轉虧，蝕1.1億元；新巴則蝕4,968萬元，跌幅收窄30.2%。去年新創建（659）以32億元出售予一家財團Bravo Transport Holdings，當中漢思能源持有8.6%股權。

期內，漢思收入按年勁增6.9倍至24.8億元，主要受惠前年收購上海迪友後帶動收入；佔總收入的92.6%，令貿易業務分部盈利增2.8倍至883萬元，但碼頭倉儲及零售分部業務仍分別蝕347萬元及233萬元。