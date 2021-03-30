港視（1137）公佈，去年收入為28.77億元，按年升1.03倍，盈利為1.83億元，2019年同期為虧損2.89億元，每股盈利0.2元，不派末期息。

今年業務目標為訂單總商品交易額66億至70億元，按年增11至17.6%；多媒體廣告收入約7,000萬元。

董事會建議將，中文名稱則由「香港電視網絡」更改為「香港科技探索」，英文名稱由「Hong Kong Television Network Limited」更改為「Hong Kong Technology Venture Company Limited」。董事會認為更改公司名 稱更能準確反映集團之主要業務及未來發展的核心方向，並為公司提供一個全新企業形象及身份。

公司主席張子建及副主席王維基指，去年HKTVmall的總商品交易額（GMV）錄得按年增長1.14倍；而今年1月香港零售業的銷貨價值繼續下跌，但 HKTVmall同期營運指標卻仍能維持於過去數月的相若水平。

王維基更指，外界有意見認為HKTVmall是疫情短暫幸運兒，「這個論點恕我不能完全認同。從過往六年消費者數據顯示，若客戶在六個月內，購物六次或以上，就會養成習慣，成為長期客戶；轉用網購不是短暫消費模式。」

他亦提到近年香港社會以至全球經濟前景並不明朗，「我們的生活、政治及營商環境，都面臨重大轉變、挑戰和機遇。我們必須要對前路滿懷信心，黑夜不會是永遠，疫禍總會過去。」

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