保險投訴局轄下保險索償投訴委員會公佈，去年接獲583宗保險投訴個案，按年減少6.2%，投訴為近5年來最少，當中有關住院或醫療保險的投訴最多。

由於過去兩年出現社會事件及疫情，有關旅遊保險投訴亦大幅上升至107宗，前年僅67宗。

投訴委員會主席徐福燊指，社會事件及疫情導致出遊行程延誤及改變，令旅遊保險出現較多爭拗。此外，至今收到45宗與新冠肺炎相關的投訴個案，全部涉及旅遊保險，主要由於新冠肺炎未必符合自然災害和「大流行」的定義。

香港保險業聯會一般保險總會代表丘振雄稱，保險公司目前大多已訂明新冠肺炎為不保事項，相信有助減少相關的投訴。

至於疫苗接種方面，壽險總會代表李紫蘭就指，至今未收到與新冠疫苗接種相關的索償個案，部分保險公司會把注射防預性質疫苗後出現副作用列為不保事項，因此投保人要留意其保單的保障範圍。

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