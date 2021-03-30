公屋輪候時間居高不下，政府都要積極覓地建公屋。房委會最新向城規會，申請在上水石湖墟附近的舊工業區一帶地段，放寬兩幅「住宅(甲類)4」地段的地積比，以興建6幢摩天公屋大樓，涉及單位3,644伙。

兩幅用地地段面積約27.67萬方呎，房委會申請的最高總地積比率由6.6倍增加至7.1倍，另外建築物高度由主水平基準上130米增加至144米，以發展成總樓面面積196.4萬方呎的屋苑。其中以6.5倍地積比發展成6幢摩天公屋大樓，住宅總樓面面積近180萬方呎，共分成兩個地盤，1號地盤建築物高度為41至45層，而2號地盤建築物高度則為40至47層，1號地盤涉及2,088伙住宅單位，2號地盤則有1,556伙，平均每伙住宅單位494方呎樓面面積，另外有16.6萬方呎商業樓面。

房委會指，。為配合2018年12月政府公布的「提升公營房屋用地的發展密度」政策，旨在技術可行的情況下可適度提高在新市鎮的最高住宅地積比率約三成。房委會建議申請地盤的總地積比率由6.6倍增加至7.1倍，並增加一號地盤的建築物高度限制由主水平基準上130米增至144米及二號地盤亦由主水平基準上130米增至149米，以更有效運用土地資源。