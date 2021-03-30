疫情下消毒產品大行其道，本港老牌發展商協成行第四代後人方添明，早年大搞高科技消毒產業，他有份創辦的Raze Technology推出新配方，在指定條件下聲稱可殺滅肺炎病毒。

Raze去年成功將光觸媒技術轉化至日常清潔用品，最近亦為光觸媒噴霧推出「3.0」配方，約兩個月前透過一家聯合國指定的歐洲實驗室取得認證，證實保護塗層能99%殺滅武肺病毒，「之前好多人問殺唔殺到COVID-19，都會擦邊球去答，今日就可以有信心去講。」

方添明表示，已為大快活（52）、foodpanda、Tesla等知名企業服務，在營運地方噴上光觸媒塗層，例如大快活餐廳的隔板、foodpanda外賣袋、Tesla觸控屏或其他辦公地點等；Raze亦獲得恒地（012）支持，將其光觸媒乳膠漆列入採購名單內，開拓衛生產品以外的市場。

他指出，在香港已有數個專門櫃銷售，線上與線下營業額約六比四，顧客忠誠度較高，而現時會積極推廣品牌，例如近期設立期間限定的體驗店，以及尋求更多知名品牌合作，「市面好多消毒產品已經十幾廿年，有龐大企業喺後面，我哋就要以力借力，好似游擊隊炸彈嘅策略去打。」

研發費逾千萬3年維皮

方添明稱，公司2018年創立時進行了數以千萬元的首輪融資，目前已達到收支平衡，「但我哋唔會停，會繼續燒錢去研發，一路要有新科技出嚟」，現階段正研究進一步在口罩、油漆以外，將光觸媒技術應用到衣物清潔產品等其他地方，正在為下一輪融資作準備。

Raze表示，光觸媒噴霧產品長效達3個月，過去一年已服務超過9萬個單位，總噴塗室內面興超過2,500萬平方呎。該公司解釋，光觸媒塗層接觸任何形式的光便會激活，當中的粒子會釋放電子並形成活性氧，與空氣中的污染物結合後，便會將99%的細菌、病毒及其他類型的污染物分解，變成水和二氧化碳分子。

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