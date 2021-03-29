美國聯儲局面剛在3月16、17號開完會，發表了對美國經濟前景的樂觀預測， 2021年經濟增長達到6.5%、通脹2.2%、失業率跌至4.5%，看法比前樂觀。

執筆之時，美國十年債息站於1.6%之上，之前還曾經突破1.7%，市場對聯儲局的取態未有共識，引致金融市場出現波動，到底應如何拿捏聯儲局未來制定政策的方向？

過往市場普遍認為聯儲局加息與否與貨幣政策的取向，主要會就充份就業及經濟增長的前瞻而制訂。但其實過去幾年聯儲局的取態，已經由前瞻性轉為觀察實則的經濟增長、通脹及就業市場動態才確定政策方向，換句說話，聯儲局不再基於預測，是要按切切實實觀測得到的經濟數據，才作出政策方向，尤其是在就業市場方面的變化，聯儲局的政策制定是由以前的預防性變成了應對性。

由於單看失業率可以非常誤導，因越多長期失業的就業人口放棄找工作，退出勞動市場，以致出現失業率不斷下降的假現象。聯儲局主席鮑威爾多次說美國經濟離全面復蘇還遠，就是根據此數據下定論。故此，聯儲局要看到就業參與率有全面提升才會動手加息。

除了就業情況，市場還有擔心全球在疫苗大幅接種後，通脹會重臨得快且急，到時聯儲局面無可避免加息，但現在看來，這方面的風險還是受控的，主要是美國在疫情打擊下，儲蓄率偏高，現時儲蓄相對可支配收入的比例是21%，過去十年的平均比例是6%，儲蓄率偏高之下，通脹仍可受控。如果實質工資增加的幅度大幅超越生產力的提升，通脹亦會來得很快，但是，現在還未有這個情況出現。

鄧威信

星展香港豐盛私人客戶投資顧問主管