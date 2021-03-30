百融雲（6608）公佈配發結果，股份錄149.67倍超購，每手500股，一手中籤率10%，認購30手穩中一手，股份定價31.8元，入場費約15,000元，料下周三掛牌。

百融雲料集資淨額約37.59億元，其中約45%用作業務擴展資金，目標擴濶金融服務供應商客戶基礎及滲透現有金融服務供應商客戶基礎，約30%於未來3年內動用，增加研發投入，以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構，旨在向金融服務供應商客戶提供更安全、更穩定及更快速的服務；約15%計畫未來3年內動用，選擇性尋求有助擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力，並提升其對金融服務供應商客戶的價值主張的戰略投資及收購。

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