中國通信服務（552）董事長張志勇表示，公司去年下半年實現收入及利潤正增長，如疫情和外部宏觀環境進一步改善，目標今年收入能夠達到雙位數增長。

早前中電信（728）研究會回歸A股，亦傳出中移動（941）年底回A，管理層被問到有沒有回A計劃，公司回應指全力推進混改，暫時還沒有考慮回A，會繼續深入研究及分析，作出戰略決策。

去年公司資本開支大增3.18倍至39.62億元（人民幣，下同），張志勇指今年開支主要還是長期圍繞公司發展，包括研發投入以及圍繞著智慧產品、圍繞著資訊化業務、專案化等，今年整體是平穩支出，但沒有公佈實際金額。並指會通過「外延式增長」，以收購兼併方式來進一步提升競爭力，正物色收購對象。

至於國內非運營商集客市場增長約19%，管理層指隨著發展、全社會資訊化，將服務運營商的能力和體系包括產品快速的複製到集客市場，業務有比較快的發展，收入佔比已經超過40%，奠定良好趨勢。

中通服去年收入按年增4.5%至1,226億元，盈利按年升1.1%至30.81億元，派末期息0.1335元，以及特別息0.0267元。

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