新疆棉事件起源事實上可追塑至2019年年尾新疆議題冒起時，隨後很多海外品牌生怕牽涉新疆棉的紡織品不能進口美國，即使製衣廠對布料供應商進行的合規審查合格，品牌仍然孖住廠商與新疆棉割席，「半年前啲品牌已經迫我哋簽agreement，證明我哋唔會用新彊棉啦！」有在內地設廠的製衣商對我說。事隔一年多品牌忽然被內地官媒集體批鬥，廠家們摸不着頭腦。

以目前牌面，中國看似佔上風。網軍群起攻之下，內地網民、中港台部份藝人、網購平台紛紛「硬起來」抵制海外品牌，愛國情緒一下子無限放大；內地牌子如李寧、安踏等有幸「升呢」與知名國際品牌齊名，中國提倡的「內循環」借機加速推進；再者，要不是中國人，Burberry、Nike、adidas等品牌業績不可能如此快速見底反彈。spin到去邊個靠邊個開飯之時，新疆有冇強迫勞動彷彿不再是事件的重點。

之不過，外國靠中國的同時，中國在棉花貿易及服裝生產鏈上同樣依靠海外。中國、美國和印度是全球三大棉花生產國，特別是中國也是全球最大的棉花消費國。據美國農業部，中國上個棉花年度年產593萬噸棉花，年消耗718萬噸。這說明了中國棉花供應存在缺口，不夠供給自用，還要靠外國（主要美國）進口，中國會否跟同胞們同樣硬起來抵制進口棉，堅持用國產棉，來個徹徹底底的內循環，自給自足？

近年不少服裝廠商把生產線移至成本較低的東南亞地區如緬甸、孟加拉、越南，但不少高品質的服裝依舊留在手工較成熟的中國生產。以主要為被抵制的海外運動品牌如Nike、Adidas等代工生產的申州國際（2313）為例，疫情前出口到歐美日的年度銷售金額佔集團整體高達七成。有廠商擔心，若海外品牌又硬起來cut掉中國的單，廠商生意大減，一部份人丟掉飯碗，到時中國豈不是搬石頭砸自己的腳、玩火自焚？屆時內地品牌是否有足夠能力養活整個供應鏈？

中國消費者志氣高昂的同時，國內製衣廠暗自擔憂繼被強迫簽agreement後再被cut單。新疆是否存在強迫勞動的問題或許只是榥子，整條棉花產業鏈及消費者卻成為各國角力的棋子，由採購、貿易到零售環環相扣，最後誰是輸家，留待日後業績及數據驗證。

商飛人

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