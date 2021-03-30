恒生保險透過數碼渠道銷售之保險業務有良好進展，恒生銀行保險業務主管林禧彥透露，去年保單數目按年增加89%，新造保單保費則增加 59%。

恒生、香港中大醫院及卓健醫療合作推出一站式健康方案平台Olive，服務包括健康監測、健康網店，以及中大醫院和卓健醫療專家提供的健康資訊，客戶亦可預約卓健醫療的門診服務和遙距視像醫療諮詢，以及購買恒生提供的保險保障方案。

林禧彥期望透過推出健康管理服務「Olive」，讓用戶更容易保持健康生活方式，並向下載Olive的客戶提供癌症保障，豁免首10個月保費，無須身體健康檢查。

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