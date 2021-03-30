全國人大常委通過修改香港選舉制度後，昔由商界及建制派佔優的立法會功能組別，預料優勢會進一步擴大。功能組別30席當中，現有6個區議會議席將全部取消，而且只剩下9個界別由個人選民選出，其他界別將全部改為團體票。

改為團體票後，在中央及建制派協調下，勝選機會再大增，而商界代表將新增「商界（第三）」界別，林鄭指這是來自香港中國企業協會的代表，並讚揚中資在香港商界的重要性，目前2,000多間上市公司，有一半來自中資企業，市值佔比超過7成，更強調中資在香港參與不少慈善活動。

至於昔日均由泛民勝出的資訊科技界，林鄭指這界別一直困擾政府，因其選民基礎不清晰，所以認為要重新檢視，由於有大量科技創新團體，因此不再以個人票產生。

日後由個人選民選出的界別，只剩下鄉議局、工程界、建築測量都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、醫療衛生界、社會福利界、香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界。

改選後的特首選委會，第一界別的商界仍佔有300席，但由於整體選委增至1,500人，商界佔比將減至20%，而立法會亦會新增40席議員，由選委會界別中選出。

去年曾參選立法會選舉的中科監察主席潘焯鴻認為，今次中央透過《基本法》附件一及二、有關「完善」香港選舉制度的決定，是將香港政制進程一次退回97回歸前，與以往「循序漸進」達至普選立法會及行政長官的做法越走越遠。

「我哋香港人冇得改變，連say都冇得say，尤其係432呢樣嘢太過一面倒嘅方案，直選得返20席，代表香港市民嘅議員數字實在少咗啲，20個直選立法會好大機會是泛民及建制派10對10。」

他表示審視完方案後，會積極考慮參選下一屆立法會選舉以及特首選委會，並會在地區直選中參選，「我本身係九龍西區，都會從呢區去選，我係冇黃藍之分，新制度去選都一樣咁困難，以前地區直選泛民同建制都會盡量攞晒啲票，所以今次改制對我來講都冇咩分別，唔係話老土講參選只係享受過程，但如果香港人仲係用立場揀，咁我就等香港人自己決定。」他又透露自己認識多個界別人士，有利參選。

中原集團創辦人施永青表示，現時未有時間了解新的選舉制度，自己一直都沒有參與選委會提名委員會，不算是政界的人。雖然自己對政治有興趣，但未熱衷到第一時間找來看，而且亦沒有這個責任，因為中央未有要求香港商界學習政治文件，而香港的商界亦可以不學習這些文件，遲些了解過後才再作回應，「中央未叫商界學習政治文件，暫時不學都可以在香港做生意，我對政治有興趣，但未熱衷到第一時間看。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略