【本報訊】中央企業煤炭資源整合步入尾聲，加上煤炭巨頭大手筆分紅，刺激煤炭股走高。龍頭股中國神華（1088）升逾一成至16元；兗州煤業（1171）漲16%至9.55元，創一年新高，並獲瑞銀唱好。該行表示，公司派末期息0.6元人民幣及特別股息0.4元人民幣，按年增72%，相當於股息收益率達14%；預期市場對兗煤對預期股息反應正面，加上今年首季煤價持續高企、公司成本下降，料該股盈利能力進一步改善，維持「買入」評級及目標價9.7元。

全球智庫Ember表示，由於中國電力需求增長遠超新增清潔電力供應能力，成為去年唯一燃煤發電量顯著增長的G20國家。Ember建議中國大力改善各經濟部門的用電效率、發展能耗少的服務業和高科技部門等。內地煤礦已大幅上調價格，最高飆至每噸650元人民幣，煤期貨主力合約漲停，每噸報731.8元人民幣。

內房受捧 龍湖漲7%

此外，資金同日流入較低估值的內房股，龍湖集團（960）漲7%至51.55元，為表現最好藍籌，融創中國（1918）升2%，華潤置地（1109）及碧桂園（2007）分別揚4%及1.3%。多間大行齊上調龍湖目標價，其中野村最牛看升13%至58元，料該股至2023年或之前，可持續收入將貢獻其盈利26%，而去年僅佔約16%左右。滙豐稱雖然內房股已上漲，但行業估值仍合理；隨着核心執行平台顯著增強、經常性收入增長續加快，有助擺脫依賴外部資金的傳統建造銷售業務模式。