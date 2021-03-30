美國上市的中概股近日暴瀉，引發多個基金疑似出現斬倉潮，兩家大行野村及瑞信異口同聲表示，因為客戶交易錄得重大虧損，火燒連環船味道甚濃。另一邊廂，在港上市的新經濟股，業績好嘅跌得少，業績差嘅跌鑊甘，美團（3690）上季為團購新業務瘋狂燒錢，並預言情況要延續幾季，拖累股價昨日急瀉逾7％。

高位被套牢的蟹民眾多，1、2月的旺勢卻一去不復返，加上新舊經濟輪動持續，新經濟股短線只會有反彈冇升幅，雖說快且急的反彈好吸引，但最緊要嚴守止蝕，估唔中方向切忌磨爛席，否則隨時短炒變長揸。

仍然想博上的戰友，我會建議揀非主流盈喜/績優股。現代牙科（3600）今日放榜，預期核心盈利最多增長41%至2.25億元，其中下半年盈利較上半年多出逾兩倍，復蘇勢頭勁到爆燈。從圖表出發，盈喜後大棍上然後在高位整固，用1.72元做止蝕位，博踢穿2元大關，有一定值博率。驚見光死嘅，不妨睇睇已派彩嘅合生創展（754），內房加投資業務兩條腿走路，核心盈利勁升3倍至127.8億元，賣點在於豪派末期息1.1元，最新股息率6厘，業績後回購不斷，可候回試10天線入場，博高處未算高，跌穿25元平台區止蝕。

唐牛

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