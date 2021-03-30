彭博引述知情人士指，抖音（TikTok）母企字節跳動（ByteDance）創辦人張一鳴正考慮IPO上市，字節跳動現時在二級市場交易中，估值已超過2,500億美元。該公司未予置評。

根據CB Insights數據，字節跳動上一輪融資後估值是1,400億美元。該知情人士透露，一個月前的私募交易中，字節跳動的估值仍只有約2,000億美元，月內躍升500億美元至最新2,500億美元，估值已超過可口可樂公司的市值2,320億美元。

字節跳動的對手快手科技（1024）上月在港掛牌上市，首日收市便漲160%，報300元；最新報265.6元，市值約1.1萬億元，更勝京東 （9618） 、小米 （1810） 。知情人士認為，快手表現吸引投資者重新評估字節跳動，部份投資者甚至要求以3,500億美元的估值，才願意轉讓持股。

早在去年7月，市傳字節跳動將分拆業務來港上市，但拜登上任美國總統後，公司反有意率先到美國上市。

小米上周三（24日）公佈業績同日，國際部總裁周受資原本稱「家庭原因」，即日辭任執行董事及國際部總裁，但另邊廂隨即加入字節跳動擔任CFO。周受資兩年多前擔任小米財務總監，並負責了小米集團的IPO。

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