新地（016）沙田瓏珀山已取得預售樓花7個月，最新終於出台推盤，剛上載樓書，一期提供196伙，屬3、4房大單位，最細單位面積920方呎，最大的連天台樓王面積2,152方呎。發展商指，項目將於復活節檔期後推出銷售安排，或有機會以招標推出。

新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山將於復活節後上銷售安排，介時見面交待項目推盤細節。值得留意，根據2019年地建會就新盤招標作指引，規定實用面積753方呎或以上的三房分層戶可以招標，而瓏珀山單位以920方呎起步，很有可能以招標推出。

樓書顯示，瓏珀山一期位於沙田多石街33號，設有196伙，建有3座樓高27層的住宅大廈。地盤呈弧形狀，依山而建。位於地盤中央的Crown Tower屬一梯2伙設計，設有2部升降機，即可以做到「一戶一𨋢」。而另外兩座的標準戶則分別一梯3伙及一梯5伙設計。

最細單位是Queen Tower 2座6樓D室，實用面積920方呎，三房套房連工人套房間隔。而項目樓王位於Queen Tower 27樓A室，共有四房，其中包括兩套房，內附樓梯前往面積1,563方呎天台。

項目設有215個住宅車位，比住宅單位196伙還多。項目預計關鍵日期是2022年5月底，樓花期長一年多。

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