新民黨主席葉劉淑儀接種第二劑國產疫苗，亮點是她把一個疑似Hermès Birkin的紫色鱷魚皮手袋放在身旁地上，相比之下，她的Staccato高跟鞋、Max Mara套裝裙，以及她中意的Burberry就不同級數了。

其實，Birkin本是日常粗用的手袋，應該放在地上，這是Jane Birkin親口說的，如果你惜用，證明你用不起。葉劉的那個，也是翻版，然而，超A貨的croco Birkin，估計也要5萬元。

Hermès的Kelly、Birkin、Constance這3款手袋，只供V.I.P.購買，要買很多很多其他商品，方可獲得配給。這些年來，我買了很多男裝，正是為了「配貨」。如果不是V.I.P.，只能光顧米蘭站（1150），買炒貨了。

十幾年前，Hermès被LVMH收購，為保控股權，差點把2成股權賣了給香港一個大孖沙，可惜最後不成事。大孖沙是誰？不可說，只可講：不是姓「劉」。

周顯

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