港區國安法去年7月正式實施，加速港人逃亡潮。根據積金局最新數據，去年第3季（7月至9月）以「永久離開香港」申請提早提取強積金（MPF）共8,100宗，按季大增2100宗；涉額17.04億元，按季大增72.6%，後者是有季度紀錄以來新高。

若果以人均計算，每名離港者大約提取21萬元，較現時平均港人持有MPF資產25萬元為少，意味供款者年齡較年輕。

特首林鄭月娥曾評價國安法實施後起「震懾效果」，令香港恢復穩定，沒有看到大型暴力事件，惟結果卻是一群港人遭「震走」。而在商業利益上，國安法衍生移民生意商機，港人亦蜂擁買海外樓，包括英國、葡萄牙、愛爾蘭等國家。

當中英國最為熱門，自開放BNO簽證申請後，2月初有多間強積金受託人表至接受BNO簽證及其他證明文件，按既定程序處理申請提早提取強積金。消息一出，積金局即突然轉軚，否定有關文件的地位，「嚴正聲明」指香港特別行政區政府已於今年1月29日發表聲明表示不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為申請提早提取強積金的證據。

截至去年底，本港強積金資產有11391億元，以成員數目445.9萬計，平均擁有25.54萬元積金資產。自2000年12月1日起強積金制度的年率化內部回報率4.8%。單計2020年4月至年底計，年率化內部回報為26.2%；而整體基金平均開支比率為1.44％。

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