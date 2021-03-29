【本報訊】美股基金Archegos Capital爆倉事件越演越烈，除惹來美國證監會關注外，與該基金有業務往來的多家歐、美、日資大行因追加保證金不果，部份更因此錄得潛在重大損失，累股價受挫。其中，日本最大券商野村股價昨大跌14.5%，盤中最多跌16%，為2011年11月以來最傷，瑞士信貸亦跌12.6%。另德銀、高盛及摩根士丹利在美股開市早段曾跌逾3%。

美股三大指數早段均報跌，納指跌約1%至13010點，道指及標指分別跌0.1％及0.55%，報33055及3953點。

野村警告，其美國子公司因與美國客戶進行交易而造成重大損失，或錄得約20億美元潛在巨虧，並臨時取消上周已定價的32.5億美元發債計劃。公司稱，一旦確定潛在損失的影響，將繼續採取措施解決問題，稍後或恢復發行美元債計劃。公司並重申，截至去年底綜合普通股權益第一類資本（CET1）超過17%，財務緩衝遠高於法定要求。

瑞信亦發聲明指，一家大型的美國對沖基金違反該行和若干其他銀行於上周發出的追加保證金要求。由於對沖基金未履行這些保證金承諾，瑞信和該些銀行正退出相關頭寸。該行強調，現時量化實際損失為時過早，但這或對該行即將公佈的首季業績構成重大影響。

高盛大摩狂掟傳媒股

野村與瑞信雖未公開點名該基金身份，但外界普遍相信，兩家大行財務上同錄重大影響，與韓裔基金經理Bill Hwang所管理的Archegos進行交易遭強制平倉有關。外電引述消息人士稱，一間由Bill所創立的家族辦公室正是野村證券的主要客戶之一。

上周五美股開市前，高盛向市場拋售ViacomCBS及Discovery等價值33億美元的傳媒股，拖累兩股分別大跌約26%及30%，周日再傳出大摩亦安排總值22億美元的ViacomCBS股份向市場沽售，每股價介乎46至47美元，ViacomCBS周一早段微跌1%至49美元。