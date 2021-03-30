雖然全球疫情仍繼續對各國經濟以及醫療衛生系統構成挑戰，今年許多市場的經濟增長復蘇情況可能依然疲弱，但我們看到新興市場整體表現強韌，而且市場的基本面普遍具有吸引力。我們預計明年經濟將會進一步正常化。雖然許多新興市場國家實施延期償付貸款，並推出了針對借款人的政府支持政策，但新興市場銀行體系的壓力一直處於可控的程度。另外，新興市場的普遍消費觀念也代表着一個增長的機會。在疫情過後的經濟復蘇中，各種商品和服務領域都可能出現新機會，同時我們亦看到一種持續的高端化趨勢 —— 更高收入的消費者追求擁有更高質量的商品。

與已發展市場相比，疫情的確加速了新興市場的技術轉型和創新，產生了更高的自由現金流。這種現金流有助於資產負債表的去槓桿化，但也通過股息和股票回購回到了投資者手中，並鼓勵企業採用更好的管理標準。我們認為新興市場股市的價值被低估，更好的現金流、更強勁的資產負債表、更高的資本效率並沒有完全反映在估值中。我們期望今年的收益可能會從去年的低點反彈，投資者在投資新興市場時，可以多留意風險調整後的收益回報。

黃德泰

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