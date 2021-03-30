本周有6間企業首次遞交上市申請，擬於主板掛牌，包括中國零售集團物美科技，保薦人為高盛、中信里昂和招銀國際。《蘋果》去年引述消息指，該公司擬集資最少100億元。

曾捲入詐騙案的物美科技董事長張文中，在上市文件特別撰文吐烏氣。他在《董事長信函》重提當年的「冤案」，指2006年被以莫須有的罪名帶走調查，「這一走就是7年......我堅信自己無罪，始終堅持上訴、申訴。 在獄中，面壁、勞動、讀書、思考，使我的精神世界走向平靜和充實。寒冬裡刺骨的冷水浴，讓我的意志更加堅強。」2018年法院改判張文中無罪。

物美科技旗下在內地經營超市及大賣場的物美商業，曾於2003年在本港創業板上市，2010年轉至主板，並於2016年1月7日完成私有化退市。張文中重獲自由後，急不及待再與物美登陸本港資本市場。

上市文件披露，物美科技將超市零售業務、電子商務及物流運輸整合上市，旗下有426家「物美」門店及97家「麥德龍」門店。去年收入390.6億元（人民幣，下同），按年升71.7%，賺7.26億元，按年升84.7%。物美科技集資所得擬用於增強供應鏈能力、潛在投資及收購，及清償企業貸款等。

中信資本為悠可集團大股東

內地最大的美妝品牌電商服務商悠可集團申請於本港主板上市，保薦人為中信里昂證券及瑞信。早前外電傳悠可計劃集資最少3億美元（約23.4億港元），料最快今年上市。

悠可於2010年成立，主要協助傳統美妝品牌推廣，並於天貓、京東等電商平台銷售，其合作品牌包括Clarins、Clé de Peau Beauté、L’OCCITANE、Tatcha等。以促成或產生的GMV（成交總額）計算，該公司於2020年的市場份額為13.3%。

悠可去年促成或產生的GMV錄163億元（人民幣，下同），按年升64%。悠可去年收入16.6億元，按年（2019年1月7日至12月31日期間）升53.8%，賺3.25億元，按年升59.3%。

中信資本於2019年成為悠可控股股東，持股43.98%，其他投資者包括元生資本、平保（2318）、嗶哩嗶哩（9626），各持股12.36%、5.77%及1.24%。

悠可表示，或會宣派於上市前應付的特別股息，以內部現金資源及具抵押的貸款融資支款；集資所得擬用作擴大品牌合作夥伴的營銷活動、加強品牌合作及發展品牌孵化平台；用作興建新總部、物流中心及自營倉庫；及償還貸款等。

香港有分店 海倫司酒吧擬港上市

內地最大連鎖酒吧海倫司（Helen’s）母企海倫司國際申請於主板上市，保薦人為中金。海倫司最新有372家分店，其中一間位於香港尖沙嘴，近60%分店則於內地二線城市經營，是內地市場中唯一酒吧數量超過100間的連鎖酒吧。該公司主要收入是銷售自家酒飲，去年收入5.95億元（人民幣，下同），佔總酒飲收益近70%，佔公司總收入73%。

海倫司以遠低於同行的啤酒價格吸引消費者。上市文件披露，該公司所有瓶裝啤酒產品的售價在每瓶10元以內， 例如，該公司自家品牌的275ml海倫司精釀的售價僅為每瓶7.8元，而275ml的百威啤酒每瓶9.8元，較同業出售同款百威啤酒的平均售價為15至30元，低35%至67%。

該公司去年收入8.18億元，按年升44.8%，賺7,007.2萬元，按年跌11.4%。海倫司去年直營酒吧銷售額8.07億元，按年升51.2%，單個直營酒吧日均銷售額1.09萬元，按年升4.8%；日均下單用戶數量104.4個，按年升8.3%；同店銷售額1.46億元，按年跌0.7%，主要受 COVID-19所影響。

該公司指，計劃不時支付總額約公司權益持有人應佔溢利40%的股息。

綠茶餐廳擬3年開最多260間餐廳

內地連鎖中式餐廳「綠茶餐廳」申請上市，保薦人為花旗及招銀國際。綠茶餐廳2008年於杭州成立，現有185間餐廳，計劃2021年開設約60間新餐廳，2022年及2023年每年開設80至100間新餐廳。去年餐廳平均翻枱率2.62次，2019年為3.34次，該公司解釋去年上半年受COVID-19影響，下半年平均翻枱率3.14次，仍略低於上年同期的3.28次。去年人均消費61.3元（人民幣，下同），按年升5%。該公司去年收入15.7億元，按年跌9.6%，轉蝕5,526萬元，2019年賺1.06億元。

該公司2017年獲瑞士基金合眾集團（Partners Gourmet）入股，持有28.2%肢權。綠茶指，集資所得擬用於擴展餐廳網絡、償還短期銀行貸款及建設中央食品加工設施等。

醫脈通傳擬集資39億元

內地互聯網醫生平台醫脈通科技申請主板上市，聯席保薦人為高盛及海通國際。市場消息指，醫脈通擬集資5億美元（約39億港元）。上市文件披露，醫脈通為醫生提供專業醫學內容；2021年推出互聯網醫院，患者可獲得參與其平台的醫生提供醫療建議及處方。

醫脈通平台約有350萬註冊用戶，其中240萬為執業醫生。2020年第四季度，其平台的平均每月活躍用戶數超過100萬人。醫脈通去年收入2.14億元（人民幣，下同），按年升75.6%；純利為8520萬元，按年升1.72倍。

不過，該公司上市前股東未見有基金及知名投資者參與，僅與日本企業M3建立戰略合作夥伴關係，持有公司50%股權。

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