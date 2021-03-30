截至香港時間1930

Bill Hwang家族基金Archegos爆煲引發的市場震盪未見擴大，市場焦點重回美國10年期債息逼近1.8厘，最新報1.769厘，推倒三大指數期貨，科技股再度受壓，納指100期貨領跌0.8%，標期跌0.3%，道指期貨則相對硬淨跌0.1%。

至於Bill Hwang家族基金Archegos被斬倉的焦點股份ViacomCBS（VIACA）反彈4%至49美元，Discovery（DISCA）微升1.3%至41.76美元。

另一邊，部份受影響的中概股亦見底，跟誰學（GSX）彈2.2%、騰訊音樂（TME）升1%、百度（BIDU）升0.5%。

Bitcoin衝上59000美元水平，最新報58960美元升3.2%，其中原因為Paypal（PYPL）宣佈容許美國客戶使用Bitcoin作為付款工具，預計在未來數月開放功能，將包括旗下2900萬商戶。

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