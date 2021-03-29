【本報訊】有「女股神」之稱的方舟投資（Ark Invest）創辦人Cathie Wood新近再推出一隻主動管理、主攻太空探索企業的交易所買賣基金ARK Space Exploration ETF（ARKX），將於今日晚上正式在美國交易，為方舟投資第八隻ETF。

蔚來及小鵬汽車申港上市

根據公開資料，投資的股票有80%將跟太空探索與創新有關，而十大成份股包括全球導航衛星系統接收器開發的Trimble、主力從事軍事系統的Kratos及Lockheed Martin、從事航天系統的LHX-L3Harris 、京東（9618）、從事工程機械小松製作所（Komatsu）等。

此外，根據內媒引述消息指，蔚來汽車、小鵬汽車已向港交所（388）提交上市申請，而理想汽車尚未遞表。外電早前報道，蔚來、小鵬及理想汽車尋求今年內在香港第二上市，擬各發售至少5%的股份，按美股市值計總集資額超過50億美元（約390億港元）。

而截至昨晚10時30分，三家電動汽車公司回軟，蔚來報35.22美元，跌2.52%；小鵬報31.58美元，跌1.74%；理想報23.13美元，跌2.41%。